Varscha (24) is mantelzorger voor haar zus: 'Als ik wegval, heeft zij een probleem'

In Nederland zijn er ongeveer 5 miljoen mantelzorgers, waarvan zo’n 830.000 mensen langdurige en intensieve zorg verlenen. De 24-jarige Varscha Jarbandhan is een van hen. Op TikTok deelt ze haar leven als mantelzorger van haar zus, die een verstandelijke beperking heeft. Hoewel ze dit met veel liefde doet, kan ze de hulp van een zorginstelling zoals de dagbesteding goed gebruiken. Maar volgens Varscha gaat het daar niet altijd zoals het zou moeten gaan.

In gesprek met Hart van Nederland, te zien in bovenstaande video, vertelt Varscha over de incidenten die zich hebben afgespeeld op de recente dagbesteding waar haar zus overdag naartoe ging. "Er zijn daar dingen gebeurd, waardoor mijn zus daar niet meer naartoe mocht gaan", legt Varscha uit. Dingen die overigens volgens Varscha helemaal niet haar zus' schuld waren.

Deze incidenten zorgden ervoor dat het vertrouwen in de zorg afnam bij haar, en daardoor besloot ze zelf de volledige zorg over haar zus op zich te nemen.

Lees ook: Broeder Joep is op sociale media een inspiratie voor de zorg

Hoewel ze wel degelijk gelooft dat er plekken in Nederland zijn waar de zorg goed geregeld is, vindt ze het spannend om de verantwoordelijkheid over te dragen. "Maar ik kan niet anders", aldus Varscha. "Ik neem nu, samen met mijn moeder en andere zusje, de zorg van mijn zus op me. Het is intensief, maar het lukt ons wel." Haar zus wacht inmiddels al meer dan een half jaar, tevergeefs, op een nieuwe plek bij een andere dagbesteding. "Als dit nog langer zo duurt, en als wij wegvallen, dan hebben we een groot probleem."

Reacties op sociale media

Varscha kan op sociale media rekenen op veel reacties van mensen die zich herkennen in haar verhaal. Ze is dan ook blij dat ze is begonnen met het delen van haar leven met haar zus, terwijl ze dat eerst niet van plan was. "Ik heb haar altijd proberen te beschermen en ik deelde haar niet op sociale media omdat de reacties soms best gemeen kunnen zijn", aldus Varscha. "Maar zij is wel degene die mij elke dag vrolijk maakt. Toen ben ik het gaan delen, met de gedachte dat ik ben wie ik ben, en dat zij is wie zij is. Ik ben daar trots op."

Zolang ik leef, zal ik dit blijven doen. Varscha Jarbandhan

Ondanks dat de ervaringen van Varscha met de gehandicaptenzorg niet allemaal even positief zijn, is ze ervan overtuigd dat er mensen zijn die wel op de juiste manier handelen. "Ik weet dat er mensen zijn die zich in deze sector op een perfecte manier inzetten en met het hart op de juiste plek de zorg op zich nemen", aldus Varscha. "En ondanks dat het momenteel zwaar is voor ons om de volledige zorg op ons te nemen, ben ik wel heel dankbaar dat ik dit mag doen. Zolang ik leef, zal ik dit blijven doen."