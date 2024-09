Robin (29) werd op jonge leeftijd doof en is nu rolmodel op sociale media

"Kun je dansen, zwemmen en autorijden als je doof bent?" Het zijn enkele vragen die de 29-jarige Robin dagelijks krijgt op sociale media. Op humoristische wijze weet hij zijn volgers meer te vertellen over hoe het is om als doof persoon door het leven te gaan. "Vroeger miste ik een rolmodel, en nu ben ik er zelf een", vertelt Robin in gesprek met Hart van Nederland, zoals te zien in bovenstaande video.

Robin werd geboren als "lieve, schattige baby", die op 1,5-jarige leeftijd een hersenvliesontsteking kreeg. "Beide slakkenhuizen zijn stuk gegaan. Toen ben ik 100 procent doof geworden", vertelt hij. Hoewel zijn ouders in eerste instantie schrokken van het nieuws en bang waren of Robin in de toekomst gelukkig zou worden, is hij naar eigen zeggen "goed terechtgekomen".

Tijdens coronatijd werd Robin actief op sociale media en ging hij vragen van volgers beantwoorden. Zo vroegen zijn volgers zich af of zijn toekomstige dochtertje ook doof kan worden, en waren veel mensen benieuwd hoe de communicatie tussen hem en zijn horende vriendin verloopt. "Doofheid is niet erfelijk en mijn vriendin kan gelukkig gebarentaal", legt Robin lachend uit.

Toch kan de communicatie met anderen wel lastig zijn. "Mensen gaan soms een gesprek uit de weg omdat ze bang zijn dat ik het niet kan volgen of dat ze me kwetsen. Maar dat is niet zo. Mensen doen het niet expres, maar het doet wel wat met je." Volgens Robin zullen de situaties die hij meemaakt voor veel mensen herkenbaar zijn. "Als je op vakantie bent in een land waar je de taal niet spreekt, loop je tegen dezelfde dingen aan als waar ik soms tegenaan loop."

Een rolmodel is zo belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen. Robin Frings

Na een tijdje ging Robin ook meer sketches plaatsen op TikTok en Instagram, en kreeg hij de vraag of hij mee wilde spelen in The Passion. "Dat was een onvergetelijke ervaring. Ik was de eerste dove persoon die daaraan deelnam." Ook werd hij gevraagd om als muziektolk te werken bij het Eurovisie Songfestival. "Dat maak je maar een keer in je leven mee."

Door sociale media creëert Robin meer bewustwording over dove mensen en het gebruik van gebarentaal. Hij ziet zichzelf daardoor als rolmodel, iets wat Robin vroeger zelf heeft gemist. "Een rolmodel is zo belangrijk om zelfvertrouwen te krijgen." Op de vraag wat Robin in de toekomst gaat doen, is hij duidelijk. "Ik zie wel hoe mijn pad loopt. Ik doe de dingen die ik leuk vind, en verder zie ik het wel."