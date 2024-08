Lynette wist uit armoede te komen en helpt nu zelf arme gezinnen

Geen salaris meer ontvangen omdat je ziek bent, maar wél je huur en vaste lasten moeten betalen. Het overkwam de 41-jarige Lynette Venema een aantal jaar geleden. Ze wist uit de schulden te komen door hard te werken en veel te sparen, en inmiddels heeft ze een eigen stichting opgezet om arme gezinnen een steuntje in de rug te bieden.

De succesvolle stichting van Lynette is simpelweg begonnen met een filmpje op TikTok, vertelt Lynette in gesprek met Hart van Nederland. Met haar account, genaamd Thania Lawrence, een alias die ze vroeger gebruikte om haar kinderen op sociale media in de gaten te houden, maakte ze filmpjes waarin ze geld verstopte voor haar kinderen.

Donaties van volgers

"Toen kreeg ik dus een reactie van iemand die zei dat ze zelf ook graag geld wilde vinden, omdat ze nog maar 2 euro had voor de rest van de maand", legt Lynette uit. Ze besloot om een tas met boodschappen en een envelop met geld af te geven bij haar volger, en deelde dat moment op haar social media-account. Het filmpje ging viral.

Ik denk dat iedereen eens goed om zich heen moet kijken. Wat kan ik doen voor een ander? Lynette Venema

"Veel volgers vroegen aan mij of ze geld konden doneren zodat ik dit vaker kon doen", aldus Lynette. Hierdoor heeft Lynette inmiddels meerdere gezinnen kunnen helpen in de vorm van voedselpakketten, evenementen en dagjes uit. Ze heeft van alle donaties zelfs de eigen stichting kunnen opzetten. "Ik denk dat iedereen een verschil kan maken. Ik ga hier nooit mee stoppen."

In de video hierboven legt Lynette meer uit over de totstandkoming van haar stichting en de manier waarop ze arme gezinnen zoveel mogelijk ondersteunt.