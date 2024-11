Danser Marjolein bleek na 5 jaar uitbehandeld, moest been laten amputeren

Als Marjolein 17 jaar is, zakt ze tijdens het tandenpoetsen door haar voet. De pijn die daarop volgt is hevig, en de diagnose CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom) wordt bij haar vastgesteld. Na 5 jaar behandelen blijkt Marjolein bij de 10 procent te horen van de mensen waarbij behandeling en pijnstilling niet aanslaat, waardoor amputatie van haar been de enige mogelijkheid is om van de pijn af te komen. Als ze niet voor amputatie had gekozen, zou ze voor de rest van haar leven in een rolstoel zitten.

In gesprek met Hart van Nederland, te zien in bovenstaande video, vertelt de inmiddels 22-jarige Marjolein dat de operatie veel impact op haar heeft gehad. "Toen de amputatie meer in zicht kwam, werd het natuurlijk wel spannend. Gelukkig had ik een fijne arts en duurde de operatie niet lang", aldus Marjolein.

Beenamputatie

De weg naar de amputatie toe duurde wél lang. 5 jaar lang kreeg Marjolein diverse behandelingen, maar geen enkele sloeg bij haar aan. En dat terwijl de pijn alleen maar erger werd. "CRPS wil je niet in je hele lichaam hebben. Mensen omschrijven het als de ergste pijn die er bestaat. Zelfs de pijn na de amputatie was niet zo hevig."

Na de operatie merkte Marjolein al snel op dat pijn die de CRPS veroorzaakte niet meer aanwezig was. "Dat was een hele opluchting", laat Marjolein weten. Na een tijdje begon ze met revalideren, en inmiddels kan ze weer lopen met een prothese. Het moment dat Marjolein na al die jaren weer op twee benen stond, noemt ze "erg bijzonder".

Mensen vinden het knap om te zien waar ik nu sta, en dat is ook zo. Marjolein Koning

Om meer aandacht te geven aan CRPS, en jongeren te laten weten dat je je niet moet laten tegenhouden door obstakels in het leven, begon Marjolein haar verhaal te delen op TikTok. Daar krijgt ze erg positieve reacties op. "Mensen vinden het knap om te zien waar ik nu sta, en dat is ook zo", stelt ze. "Ik kan niet zeggen dat mijn depressie door alles wat er is gebeurd helemaal weg is, maar het gaat echt een heel stuk beter."