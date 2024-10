Iris (22) raakte op 19-jarige leeftijd onverwachts zwanger, koos daarna voor donorkind

Voor veel mensen is het vinden van de liefde van hun leven een droom, maar soms komt die liefde onverwacht vroeg. Dit was het geval voor Iris Broekman (22), die op jonge leeftijd een partner vond waarmee ze de rest van haar leven samen wilde blijven. Maar als Iris 19 jaar is, strandt hun relatie. Een dag later komt Iris erachter dat ze zwanger is.

Na het zien van de positieve zwangerschapstest zorgde Iris dat ze, ondanks de uitdagingen, zo goed mogelijk voor haar kindje zorgde. Dat vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland, zoals te zien is in de bovenstaande video. Inmiddels deelt ze haar leven op sociale media als jonge, alleenstaande moeder, en kan ze rekenen op veel positieve reacties van haar volgers. Het delen van haar leven zorgt ervoor dat ze een inspiratie is voor andere vrouwen die jong moeder zijn geworden.

De vader van Iris' eerste kind besloot geen actieve rol te spelen in het ouderschap. "De afgelopen drie jaar heb ik hem ook niet gezien of gesproken, en heeft hij ook zijn dochter niet gezien", aldus Iris. Toch staat de deur voor hem open. "Hij heeft heel duidelijk aangegeven waarom hij niet de vader wilde zijn. Als hij kan uitleggen waarom hij er nu opeens wel wil zijn, mag hij het zeker proberen. Ik denk wel dat hij het kan."

Liefde en voldoening

Met steun van familie en vrienden wist Iris haar dochter op te voeden, terwijl ze haar studie voortzette. "Door een schooljaar over te doen, had ik meer ruimte om te zorgen voor mijn kindje omdat ik de lesstof al eens eerder had gehad." Iris was wel bang dat haar dochtertje eenzaam zou opgroeien. "Ik heb geen partner, ik ben nog jong. Hoe eenzaam ga jij wel niet zijn?"

Via sociale media kreeg Iris meer kennis over het krijgen van een kind via een donor. "Ik ben me daar toen verder in gaan verdiepen en heb uiteindelijk zelf een donor gevonden", aldus Iris. "De eerste ronde was meteen raak, dus toen mijn jongste negen maanden was, was ik al zwanger van mijn tweede kindje."

Ik hoef geen voorbeeld te zijn, ik wil een stukje steun zijn. Iris Broekman

Inmiddels heeft Iris' dochtertje er een zusje bij, en haar twee kinderen geven haar veel liefde en voldoening. "Als ik ze aankijk, maken ze mij zo gelukkig", aldus Iris. Ze blijft haar leven op sociale media delen om anderen te inspireren. "Ik hoop dat de mensen die naar mijn video's kijken een stukje herkenning zien of dat ik een stukje steun kan zijn. Ik hoef geen voorbeeld te zijn, ik wil een stukje steun zijn."