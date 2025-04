Vermiste man uit zorginstelling Rotterdam zat gewoon in de tuin

Een man uit een revalidatiecentrum in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag urenlang vermist geweest. De hulpdiensten rukten uit, maar uiteindelijk bleek de man, die in een elektrische rolstoel zat, gewoon in de tuin van het centrum te zitten. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland na berichtgeving van Rijnmond.

De man verblijft in een zorginstelling in de wijk Hillegersberg. Toen de man niet meer werd gezien, sloeg het personeel rond 03.30 uur alarm en schakelde de politie in. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Rond 05.00 uur werd ook de brandweer opgeroepen om te helpen.

Gevonden in achtertuin

Terwijl de hulpdiensten zich voorbereidden op een uitgebreide zoekactie, bleek de man ineens terecht. Hij werd uiteindelijk rond 05.30 uur gevonden in de tuin van het revalidatiecentrum zelf, verstopt in een hoekje. Een ambulance heeft de man uit voorzorg nagekeken.

Hoe hij precies in de tuin terechtkwam en hoe lang hij daar in totaal heeft gezeten, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat.