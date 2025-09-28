Hubert start met vrienden woongroep omdat zelf kopen onmogelijk is

Acht op de tien woningzoekenden hebben er geen vertrouwen in dat ze een woning gaan vinden. Zelfs tweeverdieners kunnen nog maar nauwelijks een hypotheek krijgen, blijkt uit onderzoek van Independer. Niet zo gek dus dat de woningcrisis bovenaan het lijstje staat van zorgen die Nederlanders bezighouden.

De oplossing? Die zit volgens Cooplink, een vereniging van wooncoöperaties, in coöperatief wonen. Steeds meer mensen nemen zelf het heft in handen en starten hun eigen wooncoöperatie. Zo ook een groep inwoners in Dieren, Gelderland. Zij zijn inmiddels al vier jaar eigenaar van een voormalige kleuterschool, die ze volledig hebben omgebouwd tot appartementen. "Het kostte veel energie en tijd, maar het is het waard geweest."

Dubbele baan

Hubert Evers is een van de initiatiefnemers van de woongroep in Dieren. In 2021 maakt hij samen met zijn vriendin een plan als onderdeel van een wedstrijd om iets te maken van het monumentale gebouw. Tot hun grote verbazing winnen ze en mogen ze het plan uitvoeren. "We stonden open voor gekke dingen, dus we dachten: gaan!"

Het blijkt een hoop geregel. Een lening proberen te krijgen, statuten maken, afspraken met elkaar hoe je het gaat doen. "Het is een hele zit voordat je alles duidelijk en rond hebt. Knelpunten waren bijvoorbeeld dat veel banken het spannend vinden om met een woongroep in zee te gaan. Daarbij betaal je niet de gewone rente, maar een zakelijke rente die hoger ligt. En de overdrachtsbelasting is voor starters nul procent, maar wij werden als zakelijk gezien en moesten 10 procent betalen. We dachten weleens: waarom zijn al die regels nodig?"

Toch laat de groep zich niet tegenhouden. "Je moet ervan uitgaan dat het een dubbele baan is. Wij hebben de achtergrond om alles te doen: ik heb bijvoorbeeld het plan ontworpen, mijn vriendin hield contact met de gemeente. Dat gaat in wollige taal, je hebt echt wel wat kennis nodig. Maar we doen dit ook voor anderen, voor de samenleving. Het is de bedoeling dat dit initiatief blijft bestaan."

'De toekomst van wonen is coöperatief '

Cooplink wil mensen die een eigen wooncoöperatie overwegen, ondersteunen. Zo pleit de organisatie voor een landelijk leenfonds voor dit soort projecten, én een keurmerk waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lening. Ook moet er gekeken worden hoe het makkelijker kan worden gemaakt voor banken en gemeenten om met wooncoöperaties samen te werken.

"Hoe de toekomst eruitziet, hangt af van de keuzes die we nu maken", zegt Mustapha Eaisaouiyen, directeur van Cooplink. "Wooncoöperaties maken het wonen weer betaalbaar, toegankelijk en gemeenschapsgericht. Ze zijn het fundament van een gezonde samenleving. We moeten geen huizen bouwen, maar bouwen aan en met gemeenschappen. De toekomst van wonen is coöperatief."

Wie meer wil weten over het opzetten van een wooncoöperatie, kan op 4 oktober terecht op de Landelijke WooncoöperatieDag in Ede. Aanmelden kan via de website van Cooplink.