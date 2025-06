Pabo-diploma op zak? Almere beloont je met een baan én woning

Goed nieuws voor wie binnenkort afstudeert aan de pabo in Almere: je krijgt niet alleen een baan, maar ook een woning aangeboden. Vanaf september 2025 hebben de gemeente, scholen en woningcorporaties een unieke regeling in het leven geroepen voor afgestudeerde juffen en meesters.

Wie na de opleiding aan hogeschool Windesheim solliciteert bij een basisschool in Almere en daar wordt aangenomen, krijgt voorrang op een woning. En dat is nog niet alles: als je later wilt verhuizen naar een huis dat beter past bij jouw levensfase, krijg je opnieuw voorrang.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volgens de gemeente is dit hard nodig. Almere kampt al langere tijd met een lerarentekort, vooral door het gebrek aan betaalbare woningen voor jonge leraren. Ook het ontbreken van werkzekerheid maakt het minder aantrekkelijk om voor de klas te staan.

De gemeente hoopt dat door dit initiatief "een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor leraren" ontstaat. "Tegelijkertijd draagt dit bij aan een stabielere woningmarkt en een vitale samenleving", aldus de gemeente.

ANP