Ouders lanceren campagne om leerkrachten te werven in Weesp

Het lerarentekort in het basisonderwijs zal de komende jaren verder oplopen, is de verwachting. Er staan nog 7700 fulltime ­vacatures open waarvoor leerkrachten nodig zijn. Ook basisschool IKC Kadans in Weesp heeft ermee te maken. De school is pas kort geleden gestart, in 2023, en groeit snel: er zijn op korte termijn zeker zes leerkrachten nodig. Maar hoe vind je die? Een groep ouders besluit in de bres te springen. Met vereende krachten zetten zij een campagne op, compleet met filmpjes en postermateriaal. En dat heeft resultaat.

Richard de Keijzer brengt deze maandag zijn zoon Leon naar school, hij zit in groep 1. Omdat het een nieuwe school is, begon de school met weinig leerlingen. Het leerlingenaantal steeg echter snel. Hoewel het nog net lukt met het opvullen van de vacatures, is dat voor de toekomst onzeker. "Er was veel zorg op school over het aantal leraren", vertelt Richard. "En er was weinig budget voor marketing. Met een paar ouders dachten we: we kunnen wel wachten, maar we kunnen ook ons eigen netwerk inzetten."

De ouders beginnen een crowdfunding om zelf een actie op te starten. Dat loopt goed en al snel is er genoeg geld voor een website en campagnemateriaal. Er worden filmpjes en posters gemaakt. "Via ouders met al hun bereik, kennissenkring en ook opa's en oma's is de actie flink gedeeld", vertelt Richard. "De website is pas kort online, maar er zijn inmiddels al drie aanmeldingen."

Gezonde maaltijd en yoga

Wat het volgens haar anders maakt dan anders, is dat de school een bijzonder uitgangspunt heeft. Naast het reguliere onderwijs is er veel aandacht voor belevingsonderwijs. In klassiek onderwijs is de leerling vaak vooral de ontvanger, legt Syed uit. "Bij ons zijn de kinderen ook ontdekkers. We beginnen de dag met ervaringsonderwijs. In de middag is bewezen dat leerlingen minder oppakken; dan hebben ze BSO, eten ze een gezonde maaltijd en doen ze yoga. Aan het einde van de dag hebben ze weer les. Als docent moet je dat wel willen."

Ook de vader van Leon beaamt dat. "Je moet als leraar met deze dagindeling kunnen omgaan. Maar ik ben er blij mee, want de kinderen komen een stuk rustiger thuis."

Meer over de campagne van de ouders is te vinden op www.wijwillenwel.com.