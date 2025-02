Steeds meer hbo-studenten kiezen voor de pabo

Het aantal studenten dat aan de pabo begint, is dit collegejaar flink toegenomen. Zo'n 6.000 studenten zijn gestart aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, bijna 500 meer dan vorig jaar. Dat is een stijging van 8,9 procent. De groei komt als geroepen, gezien het hardnekkige lerarentekort. Dat meldt NU.nl op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Volgens de definitieve instroomcijfers van DUO begonnen afgelopen zomer ongeveer 12.700 studenten aan een opleiding in het onderwijs, waarvan 5.838 specifiek voor het basisonderwijs. Dat is het hoogste aantal sinds 2020, toen 6.845 studenten zich inschreven.

Op de Dag van de Leraar wordt niet alleen de leerkracht in het zonnetje gezet, maar wordt o ok aandacht gevraagd voor het lerarentekort. Dat zie je in de video bovenaan.

Nog steeds groot tekort

Ondanks de stijging is het tekort aan basisschooldocenten nog altijd nijpend. Op dit moment is er een tekort van 7.700 fulltimebanen, wat neerkomt op 8,1 procent van het totaal. De politiek probeert al langere tijd het tekort te verkleinen door middel van onder andere zijinstroomtrajecten.

Volgens Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, bewijzen de cijfers dat deze inspanningen vruchten afwerpen. "De afgelopen jaren hebben we samen met heel veel anderen hard gewerkt aan het aantrekkelijk maken van het beroep van leraar en het werven van studenten voor de lerarenopleidingen. Dat lijkt te werken, deze aanpak zetten we ook de komende jaren door", zegt hij tegen NU.nl.

Positieve ontwikkeling

Limmen benadrukt hoe belangrijk deze instroom is voor het onderwijs: "Het onderwijs staat te springen om goede en gemotiveerde leerkrachten, dus het is heel belangrijk dat zoveel studenten aangeven hier hun toekomst in te zien."

Hoewel de toename in pabo-studenten een stap in de goede richting is, blijft het tekort aan leraren voorlopig een groot probleem. Of deze stijgende trend de komende jaren doorzet en daadwerkelijk verlichting biedt voor basisscholen, zal moeten blijken.