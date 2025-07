Nieuwbouwhuizen in recordtempo duurder: hoogste in meer dan twee jaar

De prijzen van nieuwbouwwoningen in Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 9,1 procent gestegen. Daarmee is een nieuwe woning gemiddeld 504.000 euro waard, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster en Eurostat. Het is de sterkste prijsstijging in ruim twee jaar.

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de onderstaande video.

1:40 Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee

Niet alleen nieuwbouw wordt duurder. Ook bestaande koopwoningen zijn flink in prijs gestegen: bijna 11 procent hoger dan een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning ligt inmiddels op 470.000 euro.

Nederland loopt met deze stijging ver voor op de rest van Europa. Waar hier de prijzen van zowel nieuwbouw als bestaande bouw gemiddeld met 10,7 procent omhooggingen, was dat in de rest van de Europese Unie slechts 5,7 procent.

Toch houdt dat kopers niet tegen. In de eerste drie maanden van 2025 zijn er bijna 6200 nieuwbouwhuizen verkocht. Dat is een stijging van ruim 28 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook het aantal verkochte bestaande woningen lag fors hoger: bijna 16 procent meer.

Enorme woningnood

Opvallend genoeg worden er ondertussen juist mínder bouwvergunningen afgegeven voor nieuwe woningen, ondanks de enorme woningnood. Die vergunningen zijn nodig om nieuwe huizen te kunnen bouwen, en hun afname kan dus opnieuw voor problemen zorgen op de toch al krappe woningmarkt.

Volgens het CBS is het al het zesde kwartaal op rij dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt, maar het blijft de vraag of er genoeg nieuwe woningen bijkomen om aan de grote vraag te voldoen.

