Opvallend: meer huizen verkocht ondanks economische onzekerheid

De woningmarkt blijft aantrekken: in het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 51.500 huizen verkocht, een stijging van bijna 16 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Kadaster. Opvallend is dat deze groei plaatsvindt ondanks aanhoudende onzekerheid in de wereldeconomie en een dalend consumentenvertrouwen, factoren die normaal gesproken juist voor terughoudendheid zorgen.

Die onzekerheid wordt mede gevoed door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn aangekondigde importheffingen creëren onrust bij zowel consumenten als bedrijven, wat mensen ertoe kan aanzetten om grote aankopen, zoals een woning, uit te stellen.

De huizenmarkt is nog steeds bizar. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de video bovenaan dit artikel.

Kooplust

Toch was de kooplust in Nederland onverminderd groot, vooral onder doorstromers. Zij waren verantwoordelijk voor bijna 28.500 transacties, een stijging van 15 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Ook starters lieten zich gelden met ruim 23.000 aankopen, goed voor een toename van 17 procent. Volgens het Kadaster komt dit mede doordat investeerders woningen van de hand deden, vaak betaalbare huizen in grote steden, waar starters graag willen wonen.

Zoveel huizen werden er verkocht in de laatste kwartalen:

De prijzen stegen eveneens flink. De gemiddelde verkoopprijs van een woning kwam uit op 470.000 euro, een stijging van 9 procent in een jaar tijd. Die stijging is volgens het Kadaster te verklaren door het krappe woningaanbod en de verbeterde financieringsmogelijkheden: de rente is gedaald en de inkomens zijn gestegen. Starters betaalden gemiddeld 385.000 euro (6 procent meer), terwijl doorstromers gemiddeld 539.000 euro neertelden, een stijging van 11 procent.

Opvallend is ook dat in 72 gemeenten de gemiddelde woningprijs inmiddels boven de 550.000 euro ligt. Dat zijn er 14 meer dan in het voorgaande kwartaal.

ANP