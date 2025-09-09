Midden in Den Haag staan al jaren woningen leeg: 'Onverteerbaar'

Terwijl duizenden Hagenezen wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning, staan er boven de Haagse Passage al jarenlang twintig appartementen leeg. Het historische pand, midden in de stad, is daardoor uitgegroeid tot een schrijnend symbool van wat er misgaat op de woningmarkt. Uit onderzoek van ING blijkt dat in Nederland zeker 50.000 ruimtes boven winkels ongebruikt blijven, terwijl het woningtekort inmiddels is opgelopen tot ruim 400.000.

Peter Bos van het Straat Consulaat, een organisatie die opkomt voor dak- en thuislozen, is woedend over de situatie. "In tijden van zo'n enorme woningnood kun je toch niet schermen met dingen als 'geen waardige entree' of 'niet genoeg daglicht'? Dit is gewoon pijnlijk om te zien", zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens hem worden er excuses opgestapeld, terwijl duizenden mensen in Den Haag geen dak boven hun hoofd hebben. "Er staan duizenden vierkante meters leeg, terwijl de dakloosheid toeneemt. Dat is toch onverteerbaar."

Niet in gebruik

ASR Real Estate, eigenaar van de Passage, benadrukt dat er géén woningen leegstaan in het pand. Volgens een woordvoerder zijn er twintig woningen aanwezig, plus circa 3.000 m² aan kantoorruimte, waarvan 1.000 m² beschikbaar is voor verhuur. Dat een deel van de verdiepingen momenteel niet in gebruik is, komt volgens ASR door "technische en praktische uitdagingen, zoals aparte entrees, eisen rond daglicht en de beperkingen van monumentale panden." Het bedrijf stelt dat er wél wordt gewerkt aan herbestemming, en dat er de afgelopen jaren al ruim 200 woningen boven winkels zijn gerealiseerd.