Minister Keijzer wil vaart maken met bouw van 100.000 woningen in deze gebieden

Woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft 24 nieuwe gebieden aangewezen waar ze vaart wil maken met woningbouw. Door zich actief te bemoeien met projecten in deze gebieden, hoopt ze 'doorbraken' te forceren, zodat de bouw sneller rondkomt dan de gebruikelijke zeven tot tien jaar.

De gebieden liggen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Flevoland. Volgens het ministerie en betrokken partijen is daar een versnelde aanpak mogelijk én nodig.

Ook is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten zijn daarom erg lang, soms moet je wel 15 jaar wachten tot je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. Maria woont noodgedwongen samen met haar ex-man, waar ze eigenlijk geen contact meer mee wil. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

Vijf 'doorbraken'

In een Kamerbrief belooft Keijzer dat ze dit jaar ten minste vijf 'doorbraken' wil realiseren. Wat zo’n doorbraak precies inhoudt, verschilt per gebied. Gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven moeten in elk geval intensiever gaan samenwerken, zodat sneller knopen kunnen worden doorgehakt. "Hoe kan het wél?", is volgens Keijzer de vraag die vaker gesteld moet worden.

Deze aanpak moet leiden tot de bouw van minstens 100.000 extra woningen in de aangewezen gebieden. Keijzer mikt erop dat in 2026 vaststaat dat deze woningen daadwerkelijk gebouwd worden.

Aangewezen locaties

Voorbeelden van de aangewezen locaties zijn Oosterwold en Pampus in de gemeente Almere. Andere gebieden liggen in onder meer Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Haag, Ede, Wageningen, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hoeksche Waard, Katwijk, Lelystad, Nijmegen, Heumen, Purmerend, Rotterdam, Den Bosch, Schiedam, Tilburg, Oisterwijk, Utrecht, Zaanstad, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas.

Sommige gebieden beslaan meerdere gemeenten.

ANP