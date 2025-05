Gemeenten krijgen vanaf 2026 geld voor betaalbare woningen

Vanaf 2026 krijgen gemeenten een bedrag van 7000 euro voor elke betaalbare woning waarvan de bouw begonnen is. Woonminister Mona Keijzer (BBB) maakte dat bekend. De grens voor betaalbaarheid van een woning werd in 2025 vastgesteld op 405.000 euro voor een koophuis.

Ook is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. De wachtlijsten zijn daarom erg lang, soms moet je wel 15 jaar wachten tot je eindelijk recht hebt op een sociale huurwoning. Maria woont noodgedwongen samen met haar ex-man, waar ze eigenlijk geen contact meer mee wil. Haar verhaal zie je in de video bovenaan dit artikel.

In totaal is er 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld om deze betaalbare woningbouw te stimuleren. Dat bedrag werd vorig jaar in december bekendgemaakt tijdens de woontop waarbij gemeenten benadrukten dat ze regelmatig onvoldoende budget hebben om de bouw van woningen mogelijk te maken.

900 miljoen voor 'Vogelaarwijken'

Voor de woningbouw in kwetsbare gebieden waar problemen met armoede, onderwijs, wonen en veiligheid een rol spelen is een totaalbedrag van 900 miljoen beschikbaar gesteld. Bekende 'Vogelaarwijken' in plaatsen zoals Zaandam en Heerlen-Noord komen hiervoor in aanmerking.

Een deel uit diezelfde pot van 900 miljoen euro is bedoeld voor de bouw van zorgwoningen en gecombineerde woonvormen, bijvoorbeeld voor senioren. Voor het uitbreiden van ambtenarenapparaat bij provincies en gemeenten is er ook geld beschikbaar.

Ingang regeling

Vanaf het voorjaar van 2026 kunnen gemeenten opgeven hoeveel woningen er in de steigers staan, de subsidie zal dan datzelfde najaar volgen. De regeling die verschillende subsidies om huizen te bouwen vervangt loopt tot 2030.

ANP