Bewoners oud-kantoorpand Utrecht op straat gezet: 'Draait allemaal om geld'

Over een paar maanden moeten 180 bewoners van een oud kantoorpand in Utrecht vertrekken, omdat de vergunning van woningcorporatie Socius afloopt. De gemeente weigert de contracten van de huidige bewoners na 19 mei te verlengen, omdat dit huurbescherming zou betekenen en daarmee de toekomstige ontwikkeling van het gebied zou belemmeren.

Het pand aan de Ravellaan wordt vooral bewoond door studenten, maar ook door werkenden en kwetsbare bewoners. Tien jaar geleden werd het kantoorpand omgebouwd tot een studentenhuis met negen verdiepingen, elk met twintig bewoners. De studenten kregen tijdelijke contracten en wisten dat deze in mei 2025 zouden aflopen.

'Pand is toe aan renovatie'

Wethouder Dennis de Vries erkent dat de woningmarkt voor studenten moeilijk is en begrijpt de teleurstelling van de bewoners. Tegelijkertijd wijst hij op de wettelijke beperkingen en de gemeentelijke ambities voor het gebied. "Het huidige pand is verouderd en toe aan renovatie. Het verlengen van huurcontracten zou betekenen dat bewoners huurbescherming krijgen, wat toekomstige ontwikkeling in de weg staat en een precedent schept voor andere tijdelijke woonvormen," aldus een woordvoerder van de gemeente.

Bekijk de video van het protest van de studenten in de video bovenaan dit artikel.

'Het draait om geld'

Student Minke woont al twee jaar in het pand en vertelt tegenover Hart van Nederland over de stress die de situatie met zich meebrengt. "Het is een bijzondere plek waar veel verschillende mensen samenkomen, waaronder sommigen met een rugzakje. De wachttijden voor een woning zijn enorm en mensen die zich niet op tijd hebben ingeschreven, komen vast te zitten," legt Minke uit.

"We hebben verschillende voorstellen gedaan, zoals het pand tijdelijk in bruikleen nemen, maar dat werd afgewezen. Ze zeggen dat het toekomstige plannen in de weg zou staan, maar het draait natuurlijk ook om geld. Het is extra wrang, omdat er nog geen concrete renovatieplannen zijn. Het pand is ons thuis geworden, met een hechte groep bewoners. Wij willen hier niet weg," zegt Minke.

Bewoners moeten vertrekken

Doenja van der Veen van de Bond Precaire Woonvormen is verbaasd over het besluit van de gemeente. "Er zijn geen concrete plannen voor herontwikkeling en toch moeten de huidige bewoners vertrekken. In plaats van hen langer te laten blijven, krijgen studenten van buiten de gemeente voorrang," aldus Van der Veen.

Ze wijst erop dat er wel degelijk oplossingen zijn, maar dat de gemeente vooral bang lijkt om de controle over het pand te verliezen. "Zelfs met huurbescherming kan er nog steeds gesloopt of gerenoveerd worden. De gemeente wil koste wat kost voorkomen dat bewoners rechten krijgen, maar weegt dat niet goed af tegen de gevolgen voor de studenten," zegt Van der Veen.

De nieuwe studenten krijgen straks opnieuw tijdelijke contracten van twee tot vijf jaar. "Dit zorgt alleen maar voor een nieuwe cyclus van onzekerheid, waarin studenten niet eens zeker weten of ze hun studie hier kunnen afmaken," waarschuwt Van der Veen.

Leegstand

De gemeente begrijpt de zorgen, maar stelt dat tijdelijke contracten nodig zijn om leegstand te voorkomen. "Veel studenten zijn blij als ze überhaupt een contract van twee jaar krijgen aangeboden. Omdat we met tijdelijke contracten werken, mogen we alleen studenten van buiten de gemeente in het pand plaatsen," zegt de woordvoerder.

De studenten leggen zich niet zomaar neer bij het besluit en eisen dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor hun woonzekerheid. Ze willen dat de huidige bewoners niet worden vervangen door nieuwe tijdelijke huurders en pleiten voor maatregelen tegen dakloosheid. Om hun eisen kracht bij te zetten, overhandigen ze woensdag een petitie aan de gemeenteraad.