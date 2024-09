Studentenbond wil dat huurtoeslag voor meer studentenkamers geldt

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat er huurtoeslag komt voor kamers zonder eigen voorzieningen, zodat studenten makkelijker een kamer kunnen vinden. Nu is het voor veel studenten nog te duur om op zichzelf te gaan wonen, zegt LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache. "De studenten die nu uitwonend zijn, zijn vaak de studenten die zich dat kunnen veroorloven. Studenten met een smallere beurs moeten vaak met tegenzin bij hun ouders blijven wonen."

Door huurtoeslag in te voeren op onzelfstandige kamers, denkt de LSVb dat de financiële drempel voor veel studenten verlaagd wordt. Op dit moment geldt de toeslag alleen voor zelfstandige woonruimte, waardoor deze niet van toepassing is voor studenten die woonfaciliteiten delen met anderen. Volgens Karbache is op kamers gaan voor de meeste studenten mede daardoor nu te duur. "We zien dat huurtoeslag voor veel van deze studenten een simpele oplossing is om het toch te kunnen betalen."

160 euro op achteruit

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat er voor het eerst in jaren meer uitwonende studenten zijn, vooral door de herinvoering van de basisbeurs. De LSVb houdt er echter rekening mee dat dit jaar juist minder mensen op kamers gaan, doordat de koopkrachtmaatregel voor uitwonende studenten niet is verlengd.

Volgens Karbache gaan zij er daardoor zo'n 160 euro op achteruit. "Dus het is nu even zoet, maar het oude zuur komt gauw weer terug."

Tekort aan kamers en studio's

Volgens de monitor van kennisinstituut Kences zijn studenten in het hoger onderwijs gemiddeld 43 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Van de thuiswonende studenten geeft 44 procent aan dat betaalbaarheid van woonruimte de belangrijkste reden is om thuis te blijven wonen. Kences meldt dat er nog steeds een tekort is van 23.000 kamers en studio's, en dat het tekort tegen 2032 kan oplopen tot 42.000.

"Dit is een stap in de goede richting, maar het is bij lange na nog niet genoeg," stelt Karbache. "Dit is een wooncrisis, er moet veel meer bijgebouwd worden. En als kamers onbetaalbaar blijven, kunnen studenten er sowieso geen gebruik van maken. Het is een heel complex probleem waarvoor een aanpak vanuit de minister moet komen."

Hart van Nederland/ANP