Huurder kan geen kant op, en Barts huis stroomt maar leeg

Het woningtekort is in 2023 ten opzichte van het jaar daarvoor toegenomen. Op dit moment zijn er - ondanks de bouw van 88.200 extra woningen - flink wat woningen te weinig. 10.300 om precies te zijn, blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut ABF research, in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De behoefte aan woningen is alleen maar groter geworden door een toename van het aantal huishoudens, opvangproblemen door migratie en mensen die steeds langer alleen wonen.

Leegstromen

De 21-jarige student Bart Alberts hoef je niks te vertellen over woningnood. Met maar liefst 8 huisgenoten deelt hij een studentenwoning in Delft. "Onlangs heeft de huisbaas laten weten dat hij geen nieuwe mensen meer op het contract wil in verband met de nieuwe huurwet." Voor Bart en zijn huisgenoten betekent dat het huis langzaam leeg zal stromen.

Hoewel de wet 'betaalbaar huren' als Haagse oplossing tegen pandjesmelkers afgelopen 1 juli van kracht is gegaan, blijkt het nu een averechts affect te hebben.

De wet moet ervoor zorgen dat een woning met een waardering van minder dan 187 punten een huurbegrenzing van maximaal 1158 euro in de vrije sector wordt opgelegd. De waardering wordt gebaseerd op onder meer locatie, afwerking en oppervlakte.

Onverstandig idee

Verhuurders zien geen aantrekkelijk rendement en lijken massaal hun huurwoningen te verkopen. Hoogleraar Peter Boelhouwer uit zijn zorgen: "De overheid zorgt dat investeerders massaal vertrekken met de afschaffing van tijdelijke huurcontracten, en als klap op de vuurpijl de invoering van de nieuwe wet betaalbare huur."

De hoogleraar vindt het huidige beleid zeer onverstandig. "Het is een populair stokpaardje in de politiek want 'betaalbare huur' klinkt aantrekkelijk, maar de consequentie is dus wel dat de verhuurders de woningmarkt verlaten. Dat heeft voor studenten en anderen in het vrije middensegment nare gevolgen."