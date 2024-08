Het studentenjaar staat weer voor de deur: eerste introductieweken van start

Duizenden eerstejaarsstudenten doen de komende tijd weer mee aan een introductieperiode om de stad en hun medestudenten te leren kennen. In Leiden, Groningen en Utrecht starten de introweken maandag al, in andere steden beginnen ze een of twee weken later.

Voor de EL CID-week in Leiden hebben zich tot nu toe al ruim 3300 nieuwe studenten aangemeld, ongeveer evenveel als voor de UIT-week in Utrecht. De organisatie van de KEI-week in Groningen verwacht net als vorig jaar zo'n 4900 deelnemers.

In de meeste studentensteden beginnen de festiviteiten volgende week. Onder meer in Maastricht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Tilburg trappen ze 19 augustus af, Nijmegen en Delft beginnen een dag eerder aan de kennismakingsweek. Langer moeten ze wachten in Amsterdam: de VU introductiedagen zijn vanaf 21 augustus, de UvA Intreeweek begint 26 augustus. Studenten die meedoen aan de Kick-In in Enschede kunnen ook vanaf 21 augustus terecht.

Ben je oké?

Bij de introweken is ook dit jaar weer aandacht voor sociale veiligheid en het welzijn van studenten. Zo zijn er in meerdere steden vertrouwenspersonen en experts beschikbaar waar studenten kunnen aankloppen.

Ook wordt er gewezen op de Ben je oké?-campagne, die in 2018 ontstond om grensoverschrijdend gedrag tijdens onder meer het uitgaan bespreekbaar te maken en worden mentoren getraind om zulk gedrag te herkennen en te rapporteren. De organisatie van de UIT-week stelde vorig jaar een gedragscode op die iedere student en medewerker moet ondertekenen om deel te mogen nemen.

Mbo'ers

Dit jaar mogen in veel steden ook weer mbo'ers meedoen. Het aantal aanmeldingen blijft nog wel ver achter op die van hbo- en wo-studenten. In de meeste gevallen gaat het om enkele tientallen. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) denkt dat dat komt doordat veel mbo-studenten nog niet van het bestaan van introweken afweten.

ANP