Studenten protesteren in Utrecht tegen de langstudeerboete

Bij de Jaarbeurs in Utrecht komen studenten en docenten van universiteiten en hogescholen zaterdag demonstreren. Ze betogen tegen plannen van het komende kabinet voor het hoger onderwijs.

Afgelopen weken zijn meerdere protesten geweest bij universiteiten. Soms moest de ME daarbij ingrijpen (zie bovenstaande video).

De demonstratie zou eerst bij het Domplein in het centrum worden gehouden, maar werd verplaatst omdat er mogelijk veel betogers komen. Het protest begint om 14.00 uur.

Langstudeerboete

Het protest is georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Die demonstreert tegen de langstudeerboete. De coalitie van PVV, VVD, BBB en NSC wil dat studenten die meer dan één jaar langer over hun studie doen, daar jaarlijks 3000 euro extra voor betalen. Volgens de studentenvakbond leidt dat tot nog meer mentale druk op studenten en zal ook de ongelijkheid hierdoor verder toenemen.

Na de aankondiging van het protest hebben ook kritische docenten zich bij het protest aangesloten. Die groep, verenigd in WOinActie, is tegen voorgenomen bezuinigingen. De aanstaande coalitie wil in de komende jaren opgeteld ongeveer een miljard euro minder uitgeven aan hoger onderwijs en onderzoek.

De studenten en docenten krijgen de steun van universiteiten. Die vinden de bezuinigingen ondoordacht en schadeijk. Bestuursvoorzitter Annetje Ottow van de Universiteit Leiden demonstreert mee.

ANP