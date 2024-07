Weer barricades bij Palestina-protest UvA, gemaskerde demonstranten vernielen camera's

Het pro-Palestijnse protest bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat maandagmiddag begon, is niet langer vreedzaam, meldt een woordvoerder van de universiteit. Gemaskerde demonstranten hebben volgens de UvA rond 17.30 uur barricades opgeworpen, veiligheidscamera's vernield en doorgangen geblokkeerd. De UvA heeft aangifte gedaan.

De actievoerders mogen van de universiteit ook niet op de locatie Science Park overnachten. De UvA zegt het te betreuren dat ze aangifte moesten doen: "Maar gegeven de grimmigheid van de situatie die door een deel van de demonstranten is gecreëerd, is dat onvermijdelijk geworden. Het demonstratierecht vinden wij heel belangrijk maar we moeten ook de veiligheid van alle studenten en medewerkers garanderen."

Geëscaleerd

Vanaf maandagmiddag 12.00 uur stonden er zo'n twintig tot dertig tenten op het Science Park in Amsterdam-Oost. De woordvoerder weet niet hoeveel actievoerders inmiddels zijn vertrokken. Hij kan ook niet zeggen waarom de situatie op het universiteitsterrein is geëscaleerd.

Voordat de sfeer omsloeg was er een gesprek tussen de decaan en de demonstranten, maar dat leverde niks op. De eis van de actievoerders is dat de UvA alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP