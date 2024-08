Hospitaverhuur steeds populairder: gaat dit de kamerproblemen oplossen?

Steeds meer Nederlanders overwegen om hospes of hospita te worden om het tekort aan studentenkamers te verlichten. Uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat maar liefst 100.000 mensen interesse hebben in het verhuren van een kamer aan een student. Om dit te stimuleren, start minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting donderdag een informatiecampagne.

Een nieuwe wet om huren betaalbaar te maken zorgt ervoor dat pandjesbazen massaal hun woningen te koop zetten. Voor studenten als Bart niet fijn, want hij kan nu geen kant op. Bekijk zijn verhaal in bovenstaande video.

De campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid van hospitaverhuur, waarbij potentiële verhuurders worden geïnformeerd over de voordelen en regelgeving. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de potentie groot, aangezien ongeveer een derde van de Nederlanders een geschikte ruimte heeft en 8 procent overweegt om hospita te worden. Om dat extra te stimuleren is het ministerie van Volkshuisvesting bezig om de regelgeving aanpassen om het aantrekkelijker te maken om hospita te worden.

Als alle mensen die overwegen een kamer te verhuren dit ook doen, kan in een klap het tekort van 60.000 studentenkamers opgelost zijn, aldus het ministerie. "De hospita is in de afgelopen jaren naar de achtergrond verdwenen. Dat is een gemiste kans," aldus Keijzer. "Hospita’s krijgen extra huurinkomsten en tegelijkertijd zorgt een huisgenoot voor gezelligheid en veiligheid."

Hoe word je hospita?

Maar hoe pak je het eigenlijk aan om aan hospitaverhuur te beginnen? Lees hieronder onze tips:

1. Controleer of je woning geschikt is

Voordat je begint met het verhuren van een kamer, is het belangrijk om te controleren of je woning aan de voorwaarden voldoet. Zo moet je als verhuurder de toegang delen met de huurder, en is de keuken en badkamer ook in gemeenschappelijk gebruik. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

2. Zorg voor de juiste toestemming

Als je een koopwoning hebt, moet je toestemming vragen aan je hypotheekverstrekker voordat je een kamer kunt verhuren. Lang niet elke bank staat kamerverhuur toe, en vaak mag het alleen als je een groot deel van je hypotheek hebt afbetaald. Huur je zelf een woning? Dan moet je de eigenaar om toestemming vragen, omdat er vaak regels zijn die onderverhuur verbieden.

3. Maak duidelijke afspraken in een huurcontract

Een helder huurcontract is verplicht en geeft beide partijen ook juridische bescherming. In het contract leg je afspraken vast over zaken zoals de huurprijs, opzegtermijnen, en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Op de website van de Rijksoverheid staat hoe je zo'n huurcontract moet opstellen.

4. Begrijp de fiscale voordelen

Een van de grootste voordelen van hospitaverhuur is de belastingvrijstelling voor huuropbrengsten tot €5.998 per jaar (in 2024). Dit betekent dat je over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen. Ook heeft hospitaverhuur geen gevolgen voor de AOW-, WIA-, Wajong- of WW-uitkering, en ook niet voor geld dat u ontvangt vanuit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) of als huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of kindgebondenbudget. Wel kan het van invloed zijn op uw eigen huurprijs, bijstand of de AIO. Kijk hier voor meer informatie.

5. Gebruik platforms om een huurder te vinden

Het vinden van een huurder kan eenvoudig via platforms zoals Hospi Housing en Kamernet. Deze platforms helpen je bij het zoeken naar een huurder en bieden ook begeleiding bij de administratieve afhandeling en contracten.

6. Controleer de lokale regels

Regels rondom hospitaverhuur kunnen per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld extra regels of vergunningen nodig. Het is verstandig om contact op te nemen met je lokale gemeente om ervoor te zorgen dat je aan alle regelgeving voldoet. Meer informatie vind je ook in de hospitawijzer van Volkshuisvesting Nederland.