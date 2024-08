Minder dan 2 procent van huizen betaalbaar voor alleenstaande starter

Alleenstaande Nederlanders met een modaal inkomen blijven vrijwel buitengesloten op de huizenmarkt. Uit een nieuw onderzoek van De Hypotheker blijkt dat minder dan 2 procent van het beschikbare woningaanbod betaalbaar is voor deze groep. Dat is weliswaar een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 1 procent van de huizen binnen bereik lag, maar de situatie blijft schrijnend.

Met een modaal inkomen van 44.000 euro bruto kunnen alleenstaanden momenteel een hypotheek van ongeveer 195.000 euro krijgen. Hoewel dat een verbetering is ten opzichte van vorig jaar, toen het maximum nog op 171.000 euro lag, blijft de woningmarkt zo krap dat dit nauwelijks verschil maakt. De torenhoge huizenprijzen blijven de vooruitgang tenietdoen.

'Uitzichtloze situatie'

Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker, noemt de situatie "vrij uitzichtloos" voor alleenstaanden. Vooral in de Randstad is de situatie somber, met in steden als Amsterdam en Eindhoven vrijwel geen betaalbare woningen. In andere delen van Nederland, zoals Groningen, Limburg en Zeeland, is de situatie iets beter, maar ook daar blijft het aanbod voor alleenstaanden uiterst beperkt.

Voor tweeverdieners met een gezamenlijk modaal inkomen van 80.000 euro is de situatie een stuk rooskleuriger. Zij kunnen een hypotheek van ongeveer 367.000 euro krijgen, waardoor 29 procent van het landelijke woningaanbod binnen hun bereik valt. De Rijke ziet hierin een groeiend verschil tussen de kansen voor alleenstaanden en tweeverdieners, wat volgens hem benadrukt dat het woningmarktbeleid te veel gericht is op gezinnen.

Meer diversiteit in aanbod is nodig

De huizenprijzen blijven stijgen sinds juni 2023, waardoor de kloof tussen een- en tweeverdieners verder wordt vergroot. De Rijke pleit voor meer diversiteit in het woningaanbod, zodat ook alleenstaanden in de toekomst meer kansen krijgen.

