Overbieden op koophuizen nu overal noodzaak: 'Zelfs in Zeeland'

De gekte op de woningmarkt neemt in heel Nederland toe. Gemiddeld worden huizen in alle provincies voor boven de vraagprijs verkocht, terwijl onderbieden steeds minder kans van slagen heeft, zo blijkt volgens De Telegraaf uit een rapportage van woningplatform Huispedia.

Het overbieden is allang geen Randstedelijk fenomeen meer. Overal in het land gaan huizen voor boven de vraagprijs weg, gemiddeld ruim 4 procent. Maar voor starters die willen bieden op een huis van 3 of 4 ton, is zo'n bedrag bijbetalen lang niet voldoende. Vaak legt de uiteindelijke koper nóg een ton extra bovenop de vraagprijs, aldus de krant.

Geen leuke manier

Lara Gerssen, bestuursvoorzitter bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en makelaar in Geldermalsen, vertelt aan de krant dat mensen continu hun grenzen verleggen. "Sommige Nederlanders bezichtigen keer op keer hetzelfde type huis, maar worden steeds weer teleurgesteld. De vraag is allang niet meer 'wil ik het betalen?' maar 'kan ik het betalen?' Dat is geen leuke manier om een huis te kopen."

Zelfs in Zeeland, waar lange tijd onderbieden de norm was, is nu overbieden de trend. Vooral bij starterswoningen tot circa 300.000 euro is het nu echt broodnodig om een bod ruim boven de vraagprijs te doen, willen jonge kopers nog een kans maken, zien de lokale makelaars in die provincie.

Hart van Nederland/ANP