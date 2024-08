Vangnetten bij studentenflat Tilburg tegen zelfdoding, bewoners sceptisch over plan

Al jaren spelen er uiteenlopende problemen die overlast veroorzaken in een studentenflat in Tilburg. Zwervers slapen in de gangen van het complex, er is overlast, en zelfs tot vijf keer toe is er iemand van het dak gesprongen. Eindelijk lijkt de verhuurder in actie te komen door vangnetten aan de flat te monteren. Bewoners blijven sceptisch over het plan.

Olav Stol woonde jarenlang in de beruchte studentenflat in Tilburg. Inmiddels is hij verhuisd, maar zijn vriendin en vrienden wonen er nog altijd. Sinds zijn verhuizing is er niets veranderd. "In de afgelopen acht jaar is er vijf keer iemand van de flat gesprongen. De flat telt dertien verdiepingen."

Volgens Olav is het vrij gemakkelijk om de flat binnen te komen, ook voor buitenstaanders. "Met de lift ben je zo op de bovenste verdieping. Alle bewoners kijken vanuit de voordeur uit op het binnenplein. Als je naar beneden springt, beland je in de binnentuin. Een overleden persoon ligt dan dus 'voor ieders deur'."

Groot onderdeel van oplossing

De flat kent veel problematiek, weet Olav. "Zwervers en verslaafden gebruiken de gangen en hallen als slaapplek, maar ook de diversiteit in bewoners en het gebrek aan sociaal contact speelt een rol. Zo wonen er veel buitenlandse studenten in de flat. Als daarin geïnvesteerd wordt, zou dat al een groot onderdeel van de oplossing kunnen zijn."

Verhuurder SSH neemt nu maatregelen. Er worden in het derde kwartaal van dit jaar netten geplaatst rondom de flat. Deze maatregel moet voorkomen dat mensen van het dak springen en de veiligheid van de bewoners verbeteren.

Statement SSH We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden van het slachtoffer en onze bewoners. Voor studenten die willen praten over het onderwerp hebben we een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Slachtofferhulp. Daarnaast zijn we bereikbaar voor betrokkenen en nabestaanden die vragen of hulp nodig hebben. Samen met de eigenaar TBV Wonen werken we aan preventiemaatregelen. Zoals het ophangen van vangnetten.

Problematiek

De gemeente Tilburg laat aan de redactie van Hart van Nederland weten op de hoogte te zijn van de problematiek in en rondom de flat en hoopt op verbetering. "We hopen ook dat de aandacht die er nu is voor dit onderwerp ertoe leidt dat bewoners en andere studenten vaker het gesprek aangaan over dit onderwerp. We denken dat een goed gesprek of de juiste hulp jongeren met psychische problemen kan afbrengen van suïcidale gedachten."

Denk je aan zelfdoding? Er is hulp. Bel of chat via 113.