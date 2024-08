Man (20) zwaargewond bij steekpartij Tilburg, minderjarige opgepakt

Een 20-jarige man uit Tilburg is zwaargewond geraakt door een steekpartij op het Korvelplein in de Brabantse stad, meldt de politie. Een 15-jarige jongen uit Tilburg en een 21-jarige man uit Oisterwijk zijn aangehouden voor geweldpleging, zware mishandeling en poging tot doodslag.

Het incident gebeurde woensdagavond rond 22.30 uur. Meerdere getuigen zagen het gebeuren en belden de politie. Na de steekpartij ontfermde een van de getuigen zich over het slachtoffer en verleende eerste hulp. Daarna werd de man met een steekwond en andere verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

In de aanloop naar het incident was er een ontmoeting tussen een aantal mensen bij een supermarkt aan de Korvelseweg. Later liepen ze richting het Korvelplein waar een conflict ontstond. Daar kreeg het slachtoffer meerdere klappen met een voorwerp en liep hij de steekwond op.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en is op zoek naar camerabeelden.

