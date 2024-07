Man (19) opgepakt voor steekpartij waarbij vier Nederlanders gewond raakten

In het Portugese Albufeira is een 19-jarige Ierse man gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij de steekpartij waarbij vier Nederlanders zwaargewond raakten. Dat meldt de Portugese Policia Judiciaria (PJ). "De vier gewonden werden aangevallen met een scherp voorwerp en liepen levensbedreigende verwondingen op", stelt de politie.

De gewelddadige confrontatie gebeurde in de vroege ochtend van 29 juli bij het Soldoiro Tourist Apartments complex. Wat begon als een woordenwisseling over luide muziek tussen een groep Ierse toeristen en Nederlandse toeristen, escaleerde snel tot een fysiek gevecht waarbij messen werden gebruikt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens de PJ liep de ruzie snel uit de hand. De verdachte, een 19-jarige man, wordt beschuldigd van poging tot moord. De slachtoffers, vier Nederlandse mannen, raakten ernstig gewond en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar verblijven ze woensdag nog steeds, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De verdachte is in hechtenis genomen en wordt voorgeleid aan de rechter. De Portugese autoriteiten hebben meerdere messen in beslag genomen en arrestaties van andere betrokkenen worden niet uitgesloten. De zaak wordt verder onderzocht door het Ministerie van Openbare Veiligheid in samenwerking met de Policia Judiciaria.