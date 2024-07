Vier Nederlanders gewond bij grote steekpartij in Portugal

In het Portugese Albufeira zijn vier Nederlanders zwaargewond geraakt bij een steekpartij na een ruzie met een groep Ierse toeristen. De gewelddadige confrontatie vond plaats in de vroege ochtenduren van maandag bij het Soldoiro Tourist Apartments complex. De aanleiding voor het conflict zou een klacht over luide muziek zijn geweest, meldt de Irish Mirror.

Volgens Portugese politiebronnen aan de krant ontstond de ruzie nadat de Ierse groep, die op een bovenverdieping verbleef, klaagde over het lawaai afkomstig van het appartement van de Nederlandse toeristen op de begane grond. Wat begon als een woordenwisseling, escaleerde al snel in een fysiek conflict waarbij beide groepen messen gebruikten.

'Een toerist in kritieke toestand'

Een Nederlandse toerist zou volgens de krant momenteel vechten voor zijn leven. Drie andere Nederlanders zijn eveneens gewond geraakt en liggen ook in het ziekenhuis van Faro, bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. Ook aan Ierse zijde vielen gewonden. Twee slachtoffers hebben een spoedoperatie moeten ondergaan.

De Portugese GNR-politie was als eerste ter plaatse en verleende samen met paramedici en de Rode Kruis hulp aan de gewonden. De ernst van de situatie zorgt ervoor dat de Policia Judiciaria nu de leiding over het onderzoek heeft. Drie messen zijn in beslag genomen en de betrokkenen zijn geïdentificeerd. Arrestaties worden in de komende uren of dagen verwacht.

De Nederlandse overheid biedt consulaire bijstand aan de gewonde toeristen. Het onderzoek naar de toedracht van het incident is nog in volle gang. De verdachten kunnen mogelijk aangeklaagd worden voor poging tot moord, aldus de Ierse krant.