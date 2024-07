Vrouw (51) neergestoken in Heerlen: verdachte meldt zich op politiebureau

In Heerlen heeft maandagochtend rond 11.00 uur een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 51-jarige vrouw uit Kerkrade gewond geraakt, meldt de politie op X. De steekpartij vond plaats bij De Heugden.

De politie laat weten dat een conflict tussen beiden de aanleiding zou zijn voor de steekpartij. Kort nadat het incident plaatsvond, meldde de 50-jarige verdachte zich bij het politiebureau. De man is direct aangehouden.

Zoektocht naar steekwapen

Er is een onderzoek gestart naar het incident, waarbij ook wordt gezocht naar het steekwapen. Deze is na het incident door de verdachte in de omgeving weggegooid. Het slachtoffer is ter plekke door ambulancepersoneel onderzocht en behandeld. De politie roept getuigen op zich te melden.