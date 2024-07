Politie zoekt kind (8) voor gooien stoeptegel van Limburgse fietsbrug

In het Limburgse Landgraaf is zaterdagochtend een stoeptegel van een fietsbrug gegooid. De tegel kwam vlak voor een voertuig terecht. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de auto liep behoorlijk wat schade op, meldt de politie.

Het gebeurde op de fietsbrug over de Euregioweg, ter hoogte van de rotonde op de Melchersstraat. Getuigen zagen een jongen van een jaar of acht of negen wegrennen. Hij zou zou richting de Molenberg zijn gerend.

Het kind droeg een zwart jack en had kort blond opgeschoren haar.