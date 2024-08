Naakte man (64) zwaar toegetakeld door vrouw (42) in Tilburg

Een 42-jarige vrouw uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat ze een man zwaar zou hebben toegetakeld. Agenten zagen haar rond 01.15 uur op straat staan. De vrouw zat onder het bloed en schreeuwde tegen een bebloede naakte man in een huis.

De twee kenden elkaar en hadden even daarvoor ruzie gehad, die was uit de hand gelopen. De vrouw zou ook een ruit in het huis van de man hebben vernield en een bekende hebben bedreigd. Deze man was getuige van het incident.

Het slachtoffer, een 64-jarige Bredanaar, is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna behandeld bij een huisartsenpost. De vrouw weigerde een behandeling van het ambulancepersoneel. Zij is meegenomen naar het politiebureau. De Tilburgse wordt verdacht van poging doodslag of zware mishandeling, bedreiging en vernieling.

Hart van Nederland/ANP