Cabaretier mishandeld na optreden: 'Bizar dat je geen grappen kan maken zonder bedreigd te worden'

Cabaretier Fabian Franciscus, bekend van zijn deelname aan De slimste mens, is zaterdagavond aangevallen op straat. Dat gebeurde na een optreden in Amsterdam, vertelt hij aan NH Nieuws nadat hij een foto van zijn verwondingen op sociale media had geplaatst.

Franciscus liep na zijn optreden in het Comedy Café op straat toen een onbekende man hem vastgreep. Die sloeg de cabaretier volgens eigen zeggen "op m'n bek". Hij viel en had veel pijn. Omstanders vingen Franciscus op en ook de politie was snel ter plaatse. De cabaretier werd in het ziekenhuis behandeld en moet over een paar dagen terugkomen om naar zijn gewonde oog te laten kijken.

De cabaretier denkt dat de aanval te maken heeft met grappen die hij heeft gemaakt in zijn eigen shows, maar ook in The Cancelshow met Jan Roos en Dennis Schouten. Na zijn optreden daar kreeg Franciscus al bedreigingen.

De aanval heeft vervelende gevolgen voor Franciscus. Zo is zijn vakantie in het water gevallen en heeft hij last van angsten. Over de aanvaller is niets bekend. Op Facebook schrijft Franciscus dat die een bepaalde "culturele achtergrond" heeft die te maken heeft met de bedreigingen die hij ontvangt.

"Tamelijk bizar dat we in een maatschappij leven waar dit kan en waar je niet zomaar grappen kan maken zonder dat je bang moet zijn voor bedreigingen en meer", schrijft hij in zijn post. Ook meldt hij aangifte te gaan doen.

Foto: Instagram / fabianfranciscus

ANP