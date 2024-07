Politie zet alles in om verdachten van fatale mishandeling in Den Haag te vinden

De politie in Den Haag zet dit weekend alles op alles om de vier verdachten te vinden die afgelopen weekend een 23-jarige Somalische man in het centrum hebben mishandeld. De man overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Agenten plaatsten vrijdagmiddag al stoepborden in het centrum met de oproep om beelden en informatie te delen en zaterdag zaterdag heeft de politie op het Plein, waar de mishandeling plaatsvond, geflyerd. Ook voeren ze een passantenonderzoek uit van 22.00 uur 's avonds tot 02.00 's nachts zaterdag op zondagnacht.

In de video hierboven zie je hoe de politie dit aanpakt.

Dat betekent dat agenten mensen op straat aanspreken om ze direct te vragen of ze informatie hebben die ze willen delen. Maar de borden, de flyers en het passantenonderzoek zijn niet de enige middelen. Kijk niet gek op als je een sms-je van de politie krijgt als je in het centrum van Den Haag was afgelopen weekend. De verdachten zijn vier mannen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar met een licht getinte huidskleur.