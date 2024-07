Man (23) wordt zwaar mishandeld en overlijdt in Den Haag

Een 23-jarige man is zondagochtend in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens een gewelddadig incident de nacht ervoor in het centrum van Den Haag. Hulpverleners troffen de man zwaargewond aan op het Plein in de nacht van zaterdag op zondag.

Het lijkt erop dat een ruzie, waarbij meerdere personen betrokken waren, voorafging aan de mishandeling. De confrontatie begon bij de Lange Poten en verplaatste zich naar het Plein, een druk bezocht uitgaansgebied.

De exacte gebeurtenissen zijn nog niet duidelijk. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP