Vrouw vindt enorme slang in haar tuin (en het is geen tuinslang)

Een bewoonster van de Loosduinsekade in Den Haag heeft dinsdag een slang gevonden in haar tuin. De slang lag tegen de tuindeur aan. De vrouw belde daarop direct 112.

Het bleek niet te gaan om een onschuldige tuinslang, maar om een één meter lange koningspython. Hoe het dier in de tuin terecht is gekomen, is nog een mysterie. Medewerkers van de dierenambulance hebben de slang gevangen en meegenomen.

De koningspython is een wurgslang die twee meter lang kan worden.