Groep Eritreeërs veroordeeld tot 12 maanden cel voor gewelddadige rellen Den Haag

Een groep Eritreeërs is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot celstraffen variërend van 4 tot 12 maanden, waarvan 2 tot 4 maanden voorwaardelijk. Ze werden schuldig bevonden voor de gewelddadige rellen rond zalencentrum Opera aan de Fruitweg in februari van dit jaar. Bij die rellen raakten tientallen agenten gewond en werd er voor ruim 700.000 euro aan schade aangericht.

In totaal werden 26 personen opgepakt in verband met de ongeregeldheden rondom een bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap. De rechtbank behandelde de zaak van de eerste tien verdachten, mannen in de leeftijd van 19 tot 36 jaar.

Het Openbaar Ministerie eiste voor hen celstraffen van zes tot twaalf maanden voor ernstige openlijke geweldpleging. Negen van hen zijn schuldig bevonden, één verdachte werd vrijgesproken.

'Groepsdynamiek liet geweld escaleren'

Uit camerabeelden bleek volgens de rechter dat de meeste verdachten stenen naar de politie hebben gegooid en met stokken rondliepen. De rechter stelde dat de groepsdynamiek het geweld liet escaleren. "Het ging om een continuproces waarbij de groepsdynamiek ervoor zorgde dat het geweld escaleerde tot een ongekende heftigheid."

De vrijgesproken verdachte filmde het geweld, maar er was geen bewijs dat hij daaraan bijdroeg.

In vlammen op

Op 17 februari vielen honderden tegenstanders van het Eritrese regime een bijeenkomst van regime-aanhangers aan. Hierbij gingen de gevel van het zalencentrum, auto's en een touringcar in vlammen op.

De verdachten beweerden dat hun bedoeling was vreedzaam te demonstreren. Zij willen een verbod op bijeenkomsten ter ondersteuning van het regime waarvoor zij zijn gevlucht. De rechter benadrukte dat ze dit niet met geweld mogen afdwingen tegen de overheid die hen juist veiligheid heeft geboden.

Oproep tot geweld via TikTok

Geen van de verdachten was aanwezig bij de uitspraak, met toestemming van de rechter. Ze mogen de uitkomst van een eventueel hoger beroep in vrijheid afwachten, behalve de 23-jarige verdachte uit Den Haag, die direct naar de gevangenis moet. Hij kreeg de zwaarste straf van twaalf maanden cel voor geweldpleging en opruiing, omdat hij vier dagen voor de rellen daartoe zou hebben opgeroepen via een TikTok-livestream.

In augustus moeten nog enkele andere verdachten voor de rechter verschijnen, waaronder een 48-jarige man uit Utrecht die door het OM wordt gezien als de aanvoerder van de relschoppers.