Haagse mat maakt comeback, maar onder héél ander publiek dan vroegâh

Als je Den Haag zegt, zeg je de Haagse mat. Een modesymbool uit de jaren '80 dat onmisbaar is als je denkt aan Haagse rauwdouwers. En die mat zie je tegenwoordig weer vaker, al is het niet langer het symbool van de typische Hagenees, maar soms juist van de jonge, linkse student die zich afzet tegen de gevestigde orde.

"Iedereen had vroeger een mat in Den Haag" zegt oud ADO-speler Michel Adam, die de mat nog steeds draagt, tegen Hart van Nederland. "Om door de jaren heen je mat te laten staan heb je wel lef nodig. Mensen kijken je toch raar aan als je het hebt. Het werd op een gegeven moment ook gezien als een boefjessymbool."

'Beetje anarchistisch'

Dat boefjessymbool is er inmiddels wel vanaf, ziet kapper Youri Straatman. Hij noemt zichzelf ook wel de Mattenkoning. "Jongeren nemen een mat om toch te laten zien dat je je afzet", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Misschien is het publiek wel een beetje veranderd, maar de houding is hetzelfde. Het is een beetje anarchistisch."

Fotograaf Daniel Heikens ziet ook dat de mat in de kern dezelfde boodschap brengt, maar dat de vorm van de mat verandert: "Ik betwijfel of de jonge garde wel echt helemaal comfortabel is met de mat. De moderne mat is een beetje lafjes. Een laffe mat."