Man mishandeld door groep jongeren op station Den Helder

Een groep van acht jongens heeft zondagmiddag een man mishandeld op het treinstation in Den Helder-Zuid. Hij liep daarbij een hoofwond op waarvoor hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Alle jongens zijn aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar.

Bij de mishandeling werden onder meer stokken en scootersloten gebruikt. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer met een scooterslot op het hoofd is geslagen.

Volgens de Telegraaf vond de mishandeling plaats rond 13.30 uur in de intercity richting Nijmegen. Het slachtoffer zou zijn opgewacht op het station, waar vervolgens een vechtpartij ontstond.

Het slachtoffer is met een ambulance afgevoerd.

De afgelopen tijd is het weer vaak raak, geweld in het openbaar vervoer. Voor hoofdconducteur Priscilla is de maat vol. Daarom loopt ze honderden kilometers als actie tegen de strafbare incidenten tegen NS-personeel (zie video).

ANP