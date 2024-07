Verdachten mishandeling man op station Den Helder weer vrij

De acht mannen en jongens die vastzaten voor openlijke geweldpleging op treinstation Den Helder Zuid afgelopen zondag zijn weer vrij. De politie meldt dat in overleg met het Openbaar Ministerie de zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Een man raakte zondag gewond aan zijn hoofd door het geweld. Eerder meldde de politie te denken dat het ging om een "geplande verkoopafspraak, die gaandeweg naar de transactiedatum veranderde in een vechtafspraak". Bij de geweldpleging werden onder meer stokken en scootersloten gebruikt. Het slachtoffer werd met een ambulance afgevoerd.

Zaak gesloten

Na afloop arresteerde de politie vijf minderjarige jongens van 16 en 17 jaar oud en drie mannen van 18 jaar oud. Zij worden dus niet meer verdacht. "Mochten er nieuwe aanwijzingen komen, dan gaan we die bekijken, maar nu is de zaak gesloten", aldus een woordvoerder van de politie.

De afgelopen tijd is het weer vaak raak, geweld in het openbaar vervoer. Voor hoofdconducteur Priscilla is de maat vol. Daarom loopt ze honderden kilometers als actie tegen de strafbare incidenten tegen NS-personeel (zie video).

