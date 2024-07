Man (23) die verdacht wordt van doden vriendin (22), mishandelde haar al

Een 23-jarige man die zijn vriendin (22) zou hebben doodgestoken is vorig jaar veroordeeld omdat hij haar eerder had mishandeld. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. De vrouw werd op 18 juli dood gevonden in haar huis op de Weidedreef in de Zoetermeerse wijk Seghwaert.

De verdachte was op dat moment thuis en is gelijk aangehouden. De baby van de vrouw, die ook in de woning was, is opgevangen.

De mishandeling vond plaats op 19 november vorig jaar, vier dagen later gooide de man een ruit in en stal hij geld van het slachtoffer. Op 30 november pakte hij haar telefoon af. De rechter veroordeelde de man hiervoor op 8 mei tot een celstraf van 90 dagen, met aftrek van voorarrest. "Die straf heeft verdachte ook uitgezeten", meldt het OM.

Het voorarrest van de man is woensdag met negentig dagen verlengd.

