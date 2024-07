'Nederlandse vrouw (76) vermoord in Salou, Spaanse echtgenoot (86) aangehouden'

In de Spaanse toeristische badplaats Salou is zaterdag een 76-jarige Nederlandse vrouw dood aangetroffen in haar woning. Haar 86-jarige Spaanse echtgenoot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood, dat meldt het Spaanse medium Diari de Tarragona zondag.

De Spaanse echtgenoot zou zijn vrouw hebben geslagen na een heftige ruzie. De Nederlandse vrouw, in de omgeving bekend als 'Trudy', woonde al jaren in Spanje in een appartement aan de Tortosa-straat.

Femicide

De man werd zaterdagavond gearresteerd op verdenking van femicide. Het lichaam van Trudy werd om 20.23 uur gevonden na een melding dat er een persoon zou zijn overleden na een misdrijf.

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek begon het tragische incident met een felle ruzie tussen de twee, waarbij het slachtoffer aanvankelijk de man aanviel. De situatie escaleerde vervolgens, wat vermoedelijk leidde tot de dood van de vrouw, aldus de Spaanse politie.

De vrouw zou zijn overleden als gevolg van klappen door haar echtgenoot.