Nederlander ontvoerd door 3 Turken in Spanje

Een Nederlander is in Spanje ontvoerd door drie Turken. De Spaanse politie weet de persoon vrijdag te bevrijden uit een vakantiewoning in een buitenwijk van Vigo, een stad in de West-Spaanse regio Galicië. Hij wist de politie met zijn mobiel te waarschuwen.

Volgens Spaanse media eisten de Turken geld van de Nederlander en bedreigden ze hem met een vuurwapen. Dat is in beslag genomen. De drie verdachten, in de leeftijd van 22 tot 34 jaar, zijn gearresteerd op verdenking van ontvoering.

ANP