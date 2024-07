Veel hulpdiensten bij woning in Zoetermeer door incident in relationele sfeer

Meerdere hulpdiensten zijn donderdagochtend aanwezig bij een woning aan de Weidedreef in Zoetermeer. In de woning zou een incident in de relationele sfeer hebben plaatsgevonden, zo bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft één verdachte aangehouden. Voor de woning staat een tent van de brandweer die met witte schermen is afgeschermd. Volgens omwonenden zou er sprake zijn geweest van een steekpartij, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Later meer.