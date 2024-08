Meisje (11) uit het niets mishandeld in Vlissingen, man (25) opgepakt

De politie heeft zaterdagavond in Vlissingen een 25-jarige man aangehouden omdat hij rond 21.30 uur een 11-jarig meisje zou hebben mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Het meisje liep met haar vader door de Aagje Dekenstraat toen de man haar in de buurt van een supermarkt uit het niets tegen de borst trapte. Hierdoor kwam het meisje ten val met haar hoofd tegen een stalen buis.

Het jonge slachtoffer is na het incident onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De 25-jarige Zeeuwse man is kort daarna aangehouden bij het Bellamypark, een paar honderd meter verderop. De politie vraagt getuigen, of mensen die camerabeelden hebben, zich te melden via 0900-8844.

Hart van Nederland/ANP