Jongen kruipt achter het stuur en richt enorme ravage aan in Kaatsheuvel

Een minderjarige bestuurder heeft zondagochtend voor een enorme ravage gezorgd in Kaatsheuvel. De jongen, die waarschijnlijk onder invloed was van alcohol en drugs, reed in een auto met drie inzittenden tegen een geparkeerde auto aan die vervolgens tegen een woning aankwam.

Het ongeluk gebeurde iets na 06.00 uur aan de Dreefseweg in het Brabantse dorp. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Hoe oud de bestuurder was, is niet duidelijk. In ieder geval jonger dan 18 jaar.

De woning moest na het ongeval gestut worden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft de zaak in onderzoek. Tegen de bestuurder is een proces verbaal opgemaakt.