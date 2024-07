Woningcorporatie wil gezin met autistisch meisje uit huis zetten

Woningcorporatie Ymere ligt in de clinch met een gezin waarvan de zwaar autistische dochter overlast in de buurt zou veroorzaken. Dat meldt Omroep Flevoland. De corporatie wil de woning daarom ontruimen.

Het 15-jarige meisje zou door haar beperking veel schreeuwen, over de schutting klimmen en een keer een bord pasta in de tuin van de buurman hebben gegooid. De buurman zou op zijn beurt weer een een schaaltje met aardbeien over de schutting hebben gegooid, waar het meisje haar voet aan opengehaald zou hebben.

Volgens de vader van het autistische kind wordt hij met de dood bedreigd door de buurman. Die ontkent dat en beweert dat hij juist doodsbedreigingen van de vader ontvangt.

Geluidsisolerende maatregelen

Volgens Ymere is de situatie onhoudbaar geworden en zou er maar één oplossing zijn: uitzetting van het gezin. Er zou al gekeken zijn naar geluidsisolerende maatregelen maar volgens de woningcorporatie zou dat de overlast voor de omwonenden niet oplossen.

De vader weet ook niet meer hoe ze tot een oplossing kunnen komen. “We hebben een probleem. Het is mijn dochter. Ik kan haar niet bij het grof vuil zetten. Ik word met de dood bedreigd. Ik durf niet meer thuis te wonen en ik vertrek en blijf weg tot er meer duidelijkheid is", zegt hij tijdens de zitting waar de regionale omroep bij aanwezig was.

Vanwege de situatie vertrekt het gezin volgende week tijdelijk naar India, waar zij van origine vandaan komen.

De komende weken proberen alle partijen nog tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dat niet lukt, zal de rechter een vonnis vellen.