'Studenten in de problemen door nieuwe huurwet, moeten mogelijk woning uit'

De nieuwe huurwet die de de positie van huurders had moeten verbeteren, zorgt ervoor dat verhuurders massaal hun panden te koop zetten. Hierdoor komen ook veel studenten in de problemen omdat ze hun woning uit moeten. Dat schrijft NRC op basis van een rondgang langs de huurteams van acht studentensteden.

Als je als student op zoek bent naar woonruimte, dan is het al knap lastig om iets te vinden. Maar de komende tijd lijken de problemen alleen maar groter te worden. In studentensteden als Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen en Leiden is het steeds moeilijker om iets te vinden. En als je al iets hebt gevonden, loop je nu de kans op straat te worden gezet.

Minister Mona Keijzer is onlangs een campagne gestart om hospitaverhuur te stimuleren. 100.000 Nederlanders staan open om een kamer te verhuren aan studenten en kunnen zich eenvoudig aanmelden.

NRC schrijft dat het te maken heeft met de nieuwe huurregels. Die Wet betaalbare huur moest het voor huurders juist allemaal beter maken, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren. Doordat de regels strenger zijn geworden en huisbazen minder huur kunnen vragen, zetten ze hun panden steeds vaker te koop.

Uitpondgolf

Door de gereguleerde huurprijzen van oud-minister Hugo De Jonge ontstond al eerder de vrees dat een huurwoning minder aantrekkelijk zou worden als investering. Daarom werd een zogeheten uitpondgolf verwacht, waarbij woningbeleggers massaal hun woningen in de verkoop zouden zetten. De Jonge liet in januari weten dat daar geen sprake van was.