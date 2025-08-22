Terug

Huizenprijzen blijven stijgen: dit betaal je nu gemiddeld

Wonen

Gisteren, 10:27

De Nederlandse huizenprijzen zijn in juli opnieuw gestegen. Toch lijkt de vaart er een beetje uit te raken. Waar de stijging in het voorjaar nog boven de 10 procent lag, komt die nu uit op net geen 9 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opvallend is dat er steeds meer woningen te koop staan. Volgens makelaarsorganisatie NVM gingen in het tweede kwartaal ruim 52.000 huizen in de verkoop, een record sinds 2008. Veel van die woningen zijn voormalige huurhuizen, die verhuurders liever verkopen dan opnieuw verhuren vanwege veranderde regels.

De huizenmarkt is al lange tijd oververhit. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de deze video:

Forse prijzen

Die extra toestroom van relatief betaalbare huizen drukt op de gemiddelde prijs. Toch blijft het bedrag dat kopers moeten neertellen fors: gemiddeld ruim 486.000 euro. En het aantal woningverkopen zit flink in de lift, met bijna 14 procent meer transacties dan vorig jaar.

Makelaars waarschuwen dat de rust op de markt tijdelijk kan zijn. Als er weer minder huurwoningen verkocht worden, kan de krapte weer toenemen. En dan zouden de prijzen volgend jaar zomaar weer harder kunnen stijgen.

