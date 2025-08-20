Terug

Singles vissen achter het net: koopwoning blijft voor meesten onbereikbaar

Wonen

Vandaag, 07:54

Alleenstaande Nederlanders maken nog steeds nauwelijks kans op een betaalbare koopwoning. Slechts iets meer dan 2 procent van het woningaanbod is voor hen bereikbaar, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Tweeverdieners zien hun mogelijkheden juist verder toenemen: inmiddels is ruim een derde van de koopwoningen betaalbaar voor koppels. Daarmee groeit de kloof tussen singles en stellen op de huizenmarkt verder.

Alleenstaanden met een modaal inkomen maken in Limburg (7 procent), Zeeland (6 procent) en Groningen (6 procent) de meeste kans om een geschikte woning te vinden. In Flevoland, Utrecht, Noord-Holland (0,5 procent) en Noord-Brabant (0,6 procent) is de situatie het meest uitzichtloos. Ook in grote steden zijn de kansen voor singles bijna nihil.

De huizenmarkt is al lange tijd oververhit. De prijzen waren in 20 jaar nog nooit zo hoog, zo is ook te zien in de deze video:

De hypotheekorganisatie vindt het opvallend dat de positie van singles op de huizenmarkt nauwelijks is verbeterd, terwijl positieve ontwikkelingen zoals stijgende lonen en een lagere hypotheekrente juist in hun voordeel zouden moeten werken.

Verkoop huurwoningen

Koppels profiteren vooral van de golf aan verhuurders die hun woningen verkopen. Volgens marktkenners is dit het gevolg van de ongunstige belastingregels van het vorige kabinet. Die waren bedoeld om huurders te beschermen, maar hebben juist geleid tot een krimpend aanbod van huurwoningen.

"Door de hoge huizenprijzen kunnen singles niet profiteren van het groeiende woningaanbod. Er is dringend actie nodig om de kansen van deze groep huizenkopers te verbeteren. Voorbeelden zijn meer kleinere nieuwbouwwoningen voor alleenstaanden en een breder beschikbaar aanbod voor senioren", aldus de hypotheekketen. Volgens De Hypotheker wonen deze ouderen "vaak te groot", waardoor ze woningen voor tweeverdieners bezet houden.

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.