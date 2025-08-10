Harm kocht grond voor starters uit zijn omgeving, maar gemeente ziet niks in zijn woningplannen

Harm Greven en een groepje starters uit omgeving Valthermond kunnen het niet geloven. Begin dit jaar stuurde Harm zijn woningbouwproject op naar gemeente Borger-Odoorn. Hij had namelijk grond gekocht aan de rand van Valthermond waar hij woningen wilde laten bouwen voor jongvolwassen, waaronder zijn zoon. Binnen no-time vond Harm starters. Maar na maanden van wachten, krijgen ze toch geen groen licht: "De gemeente gooit de deur dicht."

"De gemeente zei eerst dat ze achter dit plan wilden staan als dit iets was wat de bewoners uit de omgeving ook zouden willen. Maar dan zou het bestemmingsplan wel moeten veranderen van agrarisch naar wonen", vertelt Harm Greven "Tijdens het ontwikkelen van mijn plan heb ik gekeken naar de behoefte. Eerst wilde ik er appartementen laten bouwen, maar de jongvolwassenen gaven aan dat ze juist bijvoorbeeld een vrijstaande woning wilden hebben. Toen heb ik mijn plan aangepast naar twee dubbele woningen, acht vrijstaande woningen en vier tiny houses."

Een van deze jongvolwassenen is Kylian Luik uit 2e Exloërmond. Hij woont nog bij zijn ouders, omdat hij geen betaalbare woning kan vinden. Daarom was hij enthousiast over het plan van Harm: "Ik had een optie genomen en vrienden van mij ook. Het leek ons fantastisch om naast elkaar te wonen. We hebben samen op straat gespeeld en het lijkt ons geweldig als onze kinderen dit in de toekomst ook gaan doen. Dit is de droom van een dorpse jongen."

Gemeente gooit deur dicht

"In januari hebben we het woningenplan ingediend als bespreekstuk. We hebben er een paar keer achteraan gebeld om een afspraak te maken. Toen zeiden ze dat dit niet ging lukken. Uiteindelijk hadden we pas op 30 juni een afspraak. Mijn bedoeling was om het plan eerst te bespreken en niet al als concept. Maar voor het gesprek begon, zei de ambtenaar al dat er geen vraag voor is. Hij gaf aan dat de gemeente al genoeg gaat bouwen", legt Harm uit.

Kylian snapt er net als Harm helemaal niks van. "Ik had niet verwacht dat gemeente ertegen zou zijn. We maakten ons meer zorgen om hoe we eruit zouden komen met de boeren en de bewoners daar, maar dat zou ook wel goedkomen, omdat die dus uit de buurt komen", vertelt Kylian. "Het is vervelend als zo'n dorpse jongensdroom die je met vrienden hebt, opgehouden wordt door een bestuurlijke keuze omdat de gemeente denkt dat er geen behoefte is. Maar wij zijn de behoefte!"

Dorpslint

Wethouder Henk Zwiep laat aan Hart van Nederland weten dat hij het fijn vindt dat Harm mee wil denken, maar dat de gemeente al veel plannen heeft ontvangen: "We hebben afspraken gemaakt met de minister dat we tot 2030 500 woningen moeten bouwen. We hebben al plannen gekregen voor 800 woningen, dus we hebben genoeg plannen. En dan komt dus het extra idee van Harm er nog bij. Zijn plan past niet binnen het beleid van de gemeente. Op zich fijn dat er plannen binnen komen, maar nog mooier is het wanneer deze plannen ook passen binnen het beleid van de gemeente."

Dat is hier niet het geval, aldus Zwiep. Volgens de wethouder had Harm eerder zijn plan moeten voorleggen en heeft hij Henk nooit toezeggingen gedaan. Bovendien past het plan van Harm volgens hem niet in het landschap van de locatie: "Valthermond is een dorpslint. Dus de woningen van Harm zouden ook het lint moeten versterken. De provincie geeft overigens ook geen groen licht, omdat zij het ook niet vinden passen in het landschap. Het is niet dat niks kan maar het moet op een andere manier. Ik heb ook aan hem laten weten dat hij ons gerust een nieuw plan mag sturen als we weer op zoek zijn naar nieuwe woningen."

Provincie Drenthe laat aan Hart van Nederland weten dat de gemeente contact heeft gezocht met de provincie over het woningbouwplan van Harm: "Op basis van het huidige plan geeft de provincie een negatief advies."